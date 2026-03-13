أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أنه "في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الشمال الإقليمية عن قيام عدد من موظفي مركز الضمان الاجتماعي في شكا، بالتعاون مع موظفين من إحدى الشركات الصناعية، بصرف وصفات طبية وهمية، واستخدام غير قانوني للاختام، وتزوير توقيعات على طلبات الصرف. وعليه، قامت مديرية الشمال الإقليمية، بناءً على إشارة القضاء المختص، بتوقيف رئيس مركز الضمان الاجتماعي في شكا (ط.م) والموظف (ا.ف)، إضافة إلى عدد من موظفي الشركة، وترك آخرين رهن التحقيق".