بعد الحديث عن دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مع عناصره... الأمن العام يوضح

أمن وقضاء
2026-03-13 | 15:54
بعد الحديث عن دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مع عناصره... الأمن العام يوضح
بعد الحديث عن دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مع عناصره... الأمن العام يوضح

رداً على ما نشرته صفحة "البقاع الآن" على موقع فيسبوك حول دخول أكثر من ألف مواطن سوري إلى الأراضي اللبنانية إثر إشكال مزعوم مع عناصر الأمن العام، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يسجَّل أي إشكال بين العناصر والمواطنين".

وأوضحت المديرية في بيان، أنه بتاريخ 04/03/2026 ورد اتصال إلى معبر المصنع الحدودي يفيد باحتمال استهداف المعبر من قبل العدو الإسرائيلي، ما استدعى اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المركز حفاظاً على السلامة العامة.

ولفتت الى انه "في تلك الأثناء كان نحو ألف مواطن سوري متواجدين في ساحة المغادرة بانتظار مغادرة لبنان، ولدى تنفيذ الإخلاء عادوا بشكل عفوي نحو الداخل اللبناني طلباً للأمان، ما قد يكون أدى إلى سوء فهم لدى ناشر الخبر".

ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

