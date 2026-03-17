الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحجار عرض وضو للأوضاع في محافظتي الحنوب والنبطية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2026-03-17 | 08:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحجار عرض وضو للأوضاع في محافظتي الحنوب والنبطية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، وجرى عرض شامل للأوضاع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في ظل التصعيد المستمر للاعتداءات الإسرائيلية لاسيما على القرى والبلدات الحدودية.
وخلال اللقاء، تمّ التداول في آخر المستجدات الميدانية والأمنية، وخصوصا تداعيات القصف المتواصل وحركة النزوح، وحاجات البلديات والسلطات المحلية التي تستقبل العائلات النازحة، إضافة إلى سبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والإغاثية في المناطق المتضررة، بما يضمن الاستجابة السريعة.
كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية والأجهزة المعنية، لمواكبة التطورات المتسارعة، في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يومية يعقدها الوزير الحجار لمتابعة الأوضاع الأمنية والميدانية، حيث استقبل أيضاً النائب أسعد درغام، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للأوضاع
محافظتي
الحنوب
والنبطية
تصاعد
الاعتداءات
الإسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More