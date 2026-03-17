الحجار عرض وضو للأوضاع في محافظتي الحنوب والنبطية مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، وجرى عرض شامل للأوضاع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في ظل التصعيد المستمر للاعتداءات الإسرائيلية لاسيما على القرى والبلدات الحدودية.



وخلال اللقاء، تمّ التداول في آخر المستجدات الميدانية والأمنية، وخصوصا تداعيات القصف المتواصل وحركة النزوح، وحاجات البلديات والسلطات المحلية التي تستقبل العائلات النازحة، إضافة إلى سبل تعزيز الجهوزية اللوجستية والإغاثية في المناطق المتضررة، بما يضمن الاستجابة السريعة.



كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية والأجهزة المعنية، لمواكبة التطورات المتسارعة، في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.



ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اجتماعات يومية يعقدها الوزير الحجار لمتابعة الأوضاع الأمنية والميدانية، حيث استقبل أيضاً النائب أسعد درغام، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الراهنة.