بلدية زوق مصبح ردت على إدعاءات كاذبة: حرصاء على أمن البلدة واستقرارها

أعلن رئيس بلدية زوق مصبح ايلي توفيق صابر في بيان أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشورا يتضمن ادعاءات خطيرة بحق احد المواطنين، بعد إقدامه على تأجير شقق سكنية في زوق مصبح لحزبيين وسواهم، بغطاء من احد المرجعيات السياسية في المنطقة"، مؤكدًا أن "هذه المعلومات مفبركة وتندرج ضمن الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين، كما تؤكد البلدية أن جهازي الشرطة والحرس والأجهزة الأمنية المختصة تقوم بواجباتها بالكامل، وتتابع أي موضوع أمني أو مخالفة ضمن الأطر القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشدد البلدية على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات أو التحريض، لأن ذلك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية ويهدد السلم الأهلي في المنطقة".



وشدد على أن "بلدية زوق مصبح حريصة على أمن البلدة واستقرارها وسلامة أهلها، وتدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتبليغ او الاستفسار عن اي موضوع من بلدية زوق مصبح حصرا".