أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم منصّات إطلاق قذائف صاروخية وعناصر من حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم منصّات إطلاق قذائف صاروخية وعناصر من حزب الله في أنحاء لبنان.



وقال عبر "إكس": "هاجم سلاح الجو خلال الساعة الأخيرة منصّات إطلاق قذائف صاروخية وعناصر من حزب الله في أنحاء لبنان، وذلك في إطار الجهود لإحباط وتعطيل إطلاق القذائف نحو أراضي إسرائيل".



وأضاف: "خلال عمليات رصد واستهداف سريعة تمت مهاجمة خلايا الإطلاق ومنصّات القذائف الصاروخية قبل الإطلاق أو بعد وقت قصير من تنفيذ عملية الإطلاق. ومنذ بداية عملية زئير الأسد هاجم الجيش الإسرائيلي مئات منصّات الإطلاق التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن مواطني إسرائيل".