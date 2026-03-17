أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها.



وقال عبر "إكس": "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى اخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".



وأضاف: "نتوجه الى المتواجدين في مدينة صور والمخيمات: شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، معشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، رشيدية وعين بعال. وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر. كل مبنى يستخدمه حزب الله لاغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. لضمان سلامتكم - اخلوا منازلكم فورا وانتقلوا شمالاً إلى ما وراء نهر الزهراني. انتبهوا- اي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتكم للخطر".