غارات تستهدف بيروت وضاحيتها الجنوبية فجرًا...

نفذ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم ثلاث غارات في العاصمة بيروت، استهدفت الأولى منطقة زقاق البلاط قبالة "القرض الحسن"، فيما طالت الغارتان الثانية والثالثة منطقة البسطة - شارع ثكنة فتح الله، حيث استهدفتا شقتين.



وعلى الأثر، عمل فوج إطفاء بيروت على إخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، بالتوازي مع إسعاف عدد من المصابين في منطقتي زقاق البلاط والبسطا التحتا.



وقد شن الطيران الإسلرائيلي كذلك غارتين عنيفتين استهدفتا منطقتي حارة حريك والغبيري.