ناصر الدين جدد إدانة الاعتداءات على مؤسسات استشفائية وأطقم صحية

2026-03-18 | 01:04
مشاهدات عالية
ناصر الدين جدد إدانة الاعتداءات على مؤسسات استشفائية وأطقم صحية

دان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين تعرض ثلاثة مستشفيات حكومية ومركز للدفاع المدني اللبناني في قضاءي النبطية وبنت جبيل لأضرار مادية كبيرة بسبب تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية في الساعات الاخيرة، ما أدى إلى إصابة أحد عشر عاملا صحيا بجروح. 

وقد أجرى الوزير ناصر الدين اتصالا مساء امس برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلعه فيه على ما أصاب هذه المنشآت من إصابات بشرية وأضرار مادية كبيرة، نتيجة العدوان الذي لا يوفر منشآت مدنية تابعة للدولة اللبنانية. 

وطلب الوزير ناصر الدين - بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي - مواصلة بذل المساعي لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الوحدات والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين الذين يقدمون التضحيات الجسام ويخاطرون بحياتهم كي يؤمنوا استمرارية عمل المؤسسات الطبية في المناطق المعرضة للعدوان الاسرائيلي.

وكانت غارة إسرائيلية على مدينة النبطية على مقربة من مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي ومركز الدفاع المدني في المدينة، قد أدت إلى أضرار مادية جسيمة في المستشفى وجرح اثنين من العاملين، بالإضافة إلى إحراق مركز الدفاع المدني الذي تضرر بشكل شبه كامل وأصيب تسعة من العاملين الصحيين بجروح. 

كذلك وقعت أضرار كبيرة في كل من مستشفيي تبنين وبنت جبيل الحكوميين بسبب الغارات الإسرائيلية التي وقعت على مقربة من المستشفيين. 

وتجدر إشارة إلى أن مستشفى بنت جبيل كان قد اضطر الى التوقف عن العمل بسبب التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية فيما يستمر مستشفيا الرئيس بري وتبنين، رغم المخاطر المحدقة بسبب العدوان، في إبقاء الأبواب مفتوحة وتأمين الخدمات الصحية والطبية.

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-12

نقابة المستشفيات تستنكر نقابة اي اعتداء او اعمال عسكرية تطال الصروح الإستشفائية والمراكز الصحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء

LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

كركي: إجراءات استثنائيّة للموافقات الاستشفائيّة والتقديمات الصحيّة للمضمونين النازحين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-14

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد مقتل 12 من الأطباء والمسعفين وأطقم التمريض في غارة وقعت خلال الليل على مركز للرعاية الصحية الأولية في برج قلاوية في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:52

رئيس بلدية علما الشعب شادي صياح من بكركي: نريد العودة... و"الضيعة مسلمينا للقديسين"

LBCI
أخبار دولية
03:34

باراك: لم نحث سوريا على المساعدة في نزع سلاح "حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
02:38

أضرار وإصابات في صفوف الدفاع المدني جراء غارة إسرائيلية على النبطية...

LBCI
خبر عاجل
01:55

الدفاع المدني: إصابة ١١ عنصرًا جراء غارة إسرائيلية قرب مركز النبطية الإقليمي

LBCI
أخبار دولية
02:49

توقف تدريجي لإنتاج حقل الشرارة النفطي الليبي بعد انفجار

LBCI
آخر الأخبار
05:05

قوة دفاع البحرين: اعترضنا 130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
04:03

مبعوث فرنسا إلى لبنان: لم تتمكن إسرائيل من نزع سلاح حزب الله لذا لا يمكن توقع أن تفعل الحكومة اللبنانية ذلك في ثلاثة أيام تحت وطأة القصف

LBCI
آخر الأخبار
05:04

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأردنية عمان ومدن أخرى

LBCI
أخبار لبنان
04:18

استهداف مبنى في قلب بعلبك… عدد من الشهداء والجرحى

LBCI
أمن وقضاء
03:52

رئيس بلدية علما الشعب شادي صياح من بكركي: نريد العودة... و"الضيعة مسلمينا للقديسين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:50

تفاصيل إستهداف الشقة السكنية في زقاق البلاط

LBCI
أمن وقضاء
02:38

أضرار وإصابات في صفوف الدفاع المدني جراء غارة إسرائيلية على النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:32

بين واشنطن وطهران... هل يُعاد رسم مستقبل الإسلام السياسي؟

LBCI
أمن وقضاء
01:52

الغارات في النبطية لم تتوقف... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
01:46

العدوسية صامدة... وسكانها يرفضون المغادرة

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
خبر عاجل
03:14

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
13:33

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

