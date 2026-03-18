الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران

أمن وقضاء
2026-03-18 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
0min
الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن المديرية "ستمدد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً".

وأوضح أن المديرية أعلنت عن تمديد العمل "بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة" و "ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان" وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً".

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

Website
Instagram 

Facebook 



أو مراجعة Call Center على الرقم 1717.





أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

العام

التسهيلات

للرعايا

السوريين

والفلسطينيين

وتسوية

أوضاع

العمال

الأجانب

نهاية

حزيران

