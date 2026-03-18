الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أن المديرية "ستمدد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً".وأوضح أن المديرية أعلنت عن تمديد العمل "بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة" و "ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان" وذلك لغاية 30/06/2026 ضمناً".