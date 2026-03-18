استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغها السابق حول قيام أشخاص بعمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلّين ظروف المواطنين النازحين عبر نشر إعلانات وهمية لتأجير شقق سكنية، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لكشف هويات المتورّطين في هذه العمليات.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى ج. أ. (مواليد عام 1990، لبناني).



بتاريخ 16-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، توافرت معلومات عن مكان وجوده، حيث قامت إحدى دوريات المكتب بتوقيفه.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إنشائه حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات كاذبة لتأمين شقق سكنية للإيجار، حيث كان يستدرج الضحايا لإرسال مبالغ مالية مسبقة (رعبون) عبر شركات تحويل الأموال، ليعمد بعدها إلى قطع التواصل معهم فور استلام المبالغ.



وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورّطين في هذه الشبكات الاحتيالية.