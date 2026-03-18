استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...

أمن وقضاء
2026-03-18 | 10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغها السابق حول قيام أشخاص بعمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلّين ظروف المواطنين النازحين عبر نشر إعلانات وهمية لتأجير شقق سكنية، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لكشف هويات المتورّطين في هذه العمليات.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تنفيذ تلك العمليات، ويدعى ج. أ. (مواليد عام 1990، لبناني).

بتاريخ 16-03-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، توافرت معلومات عن مكان وجوده، حيث قامت إحدى دوريات المكتب بتوقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إنشائه حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات كاذبة لتأمين شقق سكنية للإيجار، حيث كان يستدرج الضحايا لإرسال مبالغ مالية مسبقة (رعبون) عبر شركات تحويل الأموال، ليعمد بعدها إلى قطع التواصل معهم فور استلام المبالغ.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورّطين في هذه الشبكات الاحتيالية.

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
LBCI
أمن وقضاء
2026-03-08

قوى الأمن تحذّر من محتالين يستغلّون النازحين عبر إعلانات سكن وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
أخبار دولية
2026-02-06

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-04

شرطة طهران: تحديد هوية 40 متورطًا في نشر أخبار وصور كاذبة باستخدام الذكاء الإصطناعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي

LBCI
خبر عاجل
2026-03-12

مرقص بعد انتهاء الجلسة: الرئيس سلام أشار إلى ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ من تحريض على النازحين وعلى القتل وسلام واعتبر انه يقع تحت قانون العقوبات “فالحكومة ضد الفتنة”

LBCI
خبر عاجل
10:16

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات

LBCI
أخبار لبنان
08:56

شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
08:55

غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
آخر الأخبار
14:38

رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي: ارتفاع أسعار الطاقة على المدى القريب سيرفع التضخم

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

الرئيس التركيّ: وجّهنا التحذيرات اللازمة لإيران

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

وزير الخزانة الأميركي لسي.إن.بي.سي: سيطرنا سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية وسندمر الصواريخ الباليستية الإيرانية ومخابئها في الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

فرانس برس: دوي انفجارات عنيفة في طهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

الرياض تستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية لبحث أمن المنطقة... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ليلة الصواريخ تغيّر قواعد الاشتباك: تصعيد إسرائيلي على جبهتي إيران ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

الحرب ضد إيران مستمرّة... ماذا أمام واشنطن من خيارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الخليج يؤمّن مسارات جديدة لتدفّق الغذاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مضيق هرمز: لماذا لا يكفي أسطول لحماية شريان العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

ضربة لشريان الطاقة الإيراني: استهداف حقل بارس يهزّ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

حتى في زمن الحرب: الغش والإحتيال "ماشيين"... والمصير شمع أحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

فواتير المولدات سترتفع نهاية الشهر .. وما عليكم الّا التوفير!

LBCI
أمن وقضاء
05:51

الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
13:53

أدرعي: قضينا على قائد فرقة الإمام حسين خلال أسبوع من عملية القضاء على سلفه

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
خبر عاجل
06:35

أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر

LBCI
خبر عاجل
03:14

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

