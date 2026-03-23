وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1039 شهيدا و2876 جريحا و133,678 نازحا

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي (المرفق)، ما يلي:



- مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 645



- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 133,678



- ‎العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 34,102



- الأعمال العدائيّة: 3,456



- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):



الشهداء: 10



الجرحى: 90



- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي):



الشهداء: 1,039



الجرحى: 2,876.