أدرعي: استهداف محطات وقود تموّل نشاط حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي نفذ موجة غارات إضافية في أنحاء لبنان استهدفت محطات وقود تموّل نشاط حزب الله.



وقال: "انجز الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة موجة غارات إضافية في أنحاء لبنان استهدفت محطات وقود تابعة لشركة الأمانة الخاضعة لسيطرة حزب الله والتي تُستخدم كبنية اقتصادية مركزية لتمويل أنشطته. وفي إطار هذه الغارات تم تدمير محطات وقود في مناطق مختلفة من لبنان يستخدمها حزب الله لتزويد الشاحنات التي تنقل وسائل قتالية وعناصر بالوقود".