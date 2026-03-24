أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

#عاجل ❌جيش الدفاع والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في لبنان كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات إيرانية
🔸هاجم سلاح البحرية أمس (الاثنين)، بتوجيه استخباري من الشاباك في منطقة بيروت وقضى على المدعو محمد علي كوراني وهو عنصر من فيلق القدس كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026
#عاجل ❌جيش الدفاع والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في لبنان كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه من جهات إيرانية
🔸هاجم سلاح البحرية أمس (الاثنين)، بتوجيه استخباري من الشاباك في منطقة بيروت وقضى على المدعو محمد علي كوراني وهو عنصر من فيلق القدس كان يروّج لمخططات إرهابية بتوجيه…