أدرعي: الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في بيروت

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي والشاباك قضيا على عنصر من فيلق القدس في لبنان.وقال عبر "إكس": "هاجم سلاح البحرية أمس (الاثنين)، بتوجيه استخباري من الشاباك في منطقة بيروت وقضى على المدعو محمد علي كوراني وهو عنصر من فيلق القدس كان يروّج لمخططات بتوجيه من جهات استخبارية إيرانية".