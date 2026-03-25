أدرعي: قضينا على عناصر من حزب الله ودمرنا مقرات عُثر بداخلها على وسائل قتالية

ذكر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "قوات الفرقة 36 تواصل تعميق الضربات ضد البنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".



وقال أدرعي عبر "إكس": "دمرت قوات اللواء 7 مخزنًا للأسلحة حيث وعقب الاستهداف تم رصد عدد من العناصر يفرون من المكان حيث قام سلاح الجو بالقضاء عليهم. كما دمرت قوات لواء غولاني مقرات تابعة لحزب الله عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية التي استخدمها العناصر للتخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل".



وأضاف: "كما قضت القوات على عنصر مسلح بسلاح من نوع RPG وبندقية كلاشنيكوف اقترب من المنطقة التي تعمل فيها القوات".