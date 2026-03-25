قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟

2026-03-25 | 07:56
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية، بتاريخ 10-3-2026، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة شكوى بادعاء المواطن ي. م. (مواليد عام 1992) ضد شخصٍ ادعى انه "زاهر أحمد شرف وأنّه ابن العميد أحمد شرف"، بجرم الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3500 دولار أميركي، حيث أوهم المدعي أنه بإمكانه شحن له بضاعة (ألبسة) من الخارج إلى لبنان.

وأوضحت المديرسة أنه، من خلال التّحقيق الذي أجرته المفرزة المذكورة، تبيّن أنّ المدّعى عليه يُدعى:

ع. م. (مواليد عام 1973، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بجرائم احتيال.

وذكرت أنه من خلال التّحريّات والرّصد والمتابعة الحثيثة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من استدراجه إلى محلّة الرّوشة – الكورنيش البحري، وعملت على توقيفه.

وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المدّعي، إضافةً إلى قيامه بعمليات احتيالية في أوقاتٍ سابقة، منتحلًا عدّة صفات، وهي:

د. زاهر عزوري (طبيب عظام)
د. محمد أبو عقدة (طبيب تجميل)
د. زاهي شرف (طبيب تجميل)
علي شرف (مخلّص جمركي)

وأشارت المديرية الى أن عمليّاته الاحتياليّة توزّعت بين صور وطرابلس والمنية والضّاحية ومناطق في محافظة جبل لبنان، وتتراوح قيمة المبالغ التي استولى عليها بين 500 و 50,000 دولار أميركي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في ثُكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على الرقم 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

LBCI التالي
الجيش اللبناني يحدد هوية الصاروخ الذي سقط فوق كسروان: قدر-110 إيراني..ويُرجّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية
بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية
LBCI السابق

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-25

تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-08

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-05

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-16

تعميم صورة موقوف بجرم احتيال يوهم ضحاياه بتأمين "فيزا شينغن"...

LBCI
أمن وقضاء
12:20

دوريات فوج حرس بيروت في شوارع العاصمة اسهاماً في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
08:38

الجيش اللبناني يحدد هوية الصاروخ الذي سقط فوق كسروان: قدر-110 إيراني..ويُرجّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
آخر الأخبار
12:44

الرئيس الإيراني: نؤمن بأنه في القضايا الأساسية للبلاد يجب أن يسمع صوت واحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

