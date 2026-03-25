قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية، بتاريخ 10-3-2026، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة شكوى بادعاء المواطن ي. م. (مواليد عام 1992) ضد شخصٍ ادعى انه "زاهر أحمد شرف وأنّه ابن العميد أحمد شرف"، بجرم الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3500 دولار أميركي، حيث أوهم المدعي أنه بإمكانه شحن له بضاعة (ألبسة) من الخارج إلى لبنان.



وأوضحت المديرسة أنه، من خلال التّحقيق الذي أجرته المفرزة المذكورة، تبيّن أنّ المدّعى عليه يُدعى:



ع. م. (مواليد عام 1973، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بجرائم احتيال.



وذكرت أنه من خلال التّحريّات والرّصد والمتابعة الحثيثة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من استدراجه إلى محلّة الرّوشة – الكورنيش البحري، وعملت على توقيفه.



وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المدّعي، إضافةً إلى قيامه بعمليات احتيالية في أوقاتٍ سابقة، منتحلًا عدّة صفات، وهي:



د. زاهر عزوري (طبيب عظام)

د. محمد أبو عقدة (طبيب تجميل)

د. زاهي شرف (طبيب تجميل)

علي شرف (مخلّص جمركي)



وأشارت المديرية الى أن عمليّاته الاحتياليّة توزّعت بين صور وطرابلس والمنية والضّاحية ومناطق في محافظة جبل لبنان، وتتراوح قيمة المبالغ التي استولى عليها بين 500 و 50,000 دولار أميركي.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في ثُكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على الرقم 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.



