الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟
أمن وقضاء
2026-03-25 | 07:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية، بتاريخ 10-3-2026، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة شكوى بادعاء المواطن ي. م. (مواليد عام 1992) ضد شخصٍ ادعى انه "زاهر أحمد شرف وأنّه ابن العميد أحمد شرف"، بجرم الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 3500 دولار أميركي، حيث أوهم المدعي أنه بإمكانه شحن له بضاعة (ألبسة) من الخارج إلى لبنان.
وأوضحت المديرسة أنه، من خلال التّحقيق الذي أجرته المفرزة المذكورة، تبيّن أنّ المدّعى عليه يُدعى:
ع. م. (مواليد عام 1973، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بجرائم احتيال.
وذكرت أنه من خلال التّحريّات والرّصد والمتابعة الحثيثة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من استدراجه إلى محلّة الرّوشة – الكورنيش البحري، وعملت على توقيفه.
وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المدّعي، إضافةً إلى قيامه بعمليات احتيالية في أوقاتٍ سابقة، منتحلًا عدّة صفات، وهي:
د. زاهر عزوري (طبيب عظام)
د. محمد أبو عقدة (طبيب تجميل)
د. زاهي شرف (طبيب تجميل)
علي شرف (مخلّص جمركي)
وأشارت المديرية الى أن عمليّاته الاحتياليّة توزّعت بين صور وطرابلس والمنية والضّاحية ومناطق في محافظة جبل لبنان، وتتراوح قيمة المبالغ التي استولى عليها بين 500 و 50,000 دولار أميركي.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في ثُكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على الرقم 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الأمن:
تعميم
موقوف
تنفيذ
عمليات
احتيالية...
وقعتم
لأعماله؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More