الجيش اللبناني يحدد هوية الصاروخ الذي سقط فوق كسروان: قدر-110 إيراني..ويُرجّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية

2026-03-25 | 08:38
LBCI
الجيش اللبناني يحدد هوية الصاروخ الذي سقط فوق كسروان: قدر-110 إيراني..ويُرجّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية
الجيش اللبناني يحدد هوية الصاروخ الذي سقط فوق كسروان: قدر-110 إيراني..ويُرجّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمْع للأجزاء وتحليلها، وتَبَيّن بالنتيجة أنّ الصاروخ باليستي موجَّه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو ١٦ م ومداه نحو ألفَي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم. وقد انفجر على علو مرتفع، ما يرجِّح أنّ هدفه خارج الأراضي اللبنانية، أمّا سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي.
في هذا السياق، تشير قيادة الجيش أنه لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية.
يواصل الجيش التحقيق لكشف ملابسات الحادثة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

اللبناني

الصاروخ

كسروان:

قدر-110

إيراني..ويُرجّح

الأراضي

اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟
LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

عون: إطلاق الصواريخ امس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-24

مصادر لبنانية لرويترز: اعتراض صاروخ إيرانيّ فوق الأجواء اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-22

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
12:20

دوريات فوج حرس بيروت في شوارع العاصمة اسهاماً في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
07:56

قوى الأمن: تعميم صورة موقوف أقدم على تنفيذ عدّة عمليات احتيالية... هل وقعتم ضحية لأعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
03:20

بعد الغارة على منطقة الصفير فجرا... الهدوء يسيطر على الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

الرئيس عون اطّلع من رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على أوضاع الإدارات والمؤسسات الرسمية والعاملين فيها في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
11:21

الأمين العام للأمم المتحدة: حرب الشرق الأوسط "خرجت عن السيطرة"

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-11

الرئيس سلام اتصل بنظيره الأردني شاكرا إرسال قافلة من ٢٥ شاحنة من المساعدات للنازحين

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

