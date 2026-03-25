دوريات فوج حرس بيروت في شوارع العاصمة اسهاماً في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار

أفادت غرفة إدارة الكوارث في محافظة مدينة بيروت في بيانب أنه بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفي سياق الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة، بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يستتبعه من تزايد في أعداد النازحين، يواصل فوج حرس مدينة بيروت تسيير دورياته الميدانية في مختلف شوارع وأحياء العاصمة.



وتندرج هذه الإجراءات ضمن تدابير استثنائية تُنفَّذ على مدار الساعة، بهدف الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلامة العامة وتوفير الطمأنينة لأهالي وسكان مدينة بيروت.