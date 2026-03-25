وحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1094 شهيدا و3119 جريحا

اصدرت "وحدة ادارة مخاطر الكوارث" في السرايا الحكومية التقرير اليومي للوضع.



واشارت الى ان:

- مراكز الإيواء التي تمّ فتحها بلغت 660 مركزا

- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 134,601

- العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 34,269

- الأعمال العدائيّة: 3,789

- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي): الشهداء: 22، الجرحى: 153

- الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي): الشهداء: 1,094، الجرحى: 3,119.