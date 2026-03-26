أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي ان "قوات الفرقة 91 في الجيش قضت على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان.



وقال أدرعي عبر موقع "إكس": "خلال الأيام الأخيرة قضى الجيش الاسرائيلي على أكثر من 30 عنصرًا من حزب الله، من بينهم نحو 10 عناصر من وحدة قوة رضوان وذلك في عمليات مختلفة نفذتها قوات اللواء 5 شملت قصف جوي وبري إلى جانب نيران قناصة وطائرات مسيّرة".



وأضاف: "وفي نشاط إضافي رصدت قوات اللواء عددًا من عناصر حزب الله يعملون داخل مبنى في المنطقة. وبعد دقائق من الرصد استهدفت القوات المبنى وقضت على العناصر".



ولفت الى أنه تم تدمير عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله، وعثر على مخازن لوسائل قتالية تابعة له.