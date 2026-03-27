الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
18
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محافظ بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة
2026-03-27 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيان بأنه بناءً على توجيهات محافظ بيروت مدينة القاضي مروان عبود، وفي سياق الحرص على سلامة الغذاء وحماية المواطنين، لا سيما النازحين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية، نُفِّذت جولات رقابية على عدد من المطابخ والمطاعم في مدينة بيروت التي تتولى تحضير وجبات للنازحين.
وتولّى مراقبو مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت، تنفيذ هذه الجولات، حيث شملت الكشف على المواد الأولية وشروط التخزين والتحضير والتوزيع وطرق الاستلام وأظهرت النتائج إتلاف كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك، كانت محفوظة في إحدى المنشآت نتيجة عطل في برادات التخزين، رغم أنها لم تكن معدّة للاستخدام.
وخلال عمليات الكشف، تبيّن أن أحد المطابخ لم يقم بإستلام كمية من اللحوم قدمها أحد المتبرعين، كونها مجهولة المصدر وغير مطابقة لناحية اللون والرائحة، فيما يتعلق بعدد من المطابخ تعتمد نظام التخزين (جاف، بارد) بالاضافة الى الادوات المستخدمة للطهي وفصل اقسام المطبخ لناحية التحضير (الساخن، البارد)، وعليه هي مستوفية للشروط المطلوبة.
وشدد المحافظ عبود على عدم التهاون اطلاقاً مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن في مدينة بيروت تحت طائلة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وصولاً الى الاقفال بالشمع الأحمر واحالتهم الى القضاء المختص.
مع الاشارة إلى أن الجولات الرقابية لمراقبي مصلحة المسالخ مستمرة بشكل دوري وعلى مدار الأسبوع، بهدف ضمان التزام جميع المطابخ والمطاعم بالمعايير الصحية المطلوبة حفاظاً على سلامة المواطنين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
بيروت:
التهاون
يخالف
الشروط
الصحية
والسلامة
العامة
التالي
توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
السابق
0
0
0
0
0
0
0
0
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More