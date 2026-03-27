توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ

بتاريخ 24-3-2026، توافرت معلومات من داخل مركز إيواء في محلّة عين المريسة إلى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، حول قيام عددٍ من الشّبّان بتعاطي مواد مخدّرة داخل المركز.



على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:



ح. ش. (مواليد 2008، لبناني)

أ. س. (مواليد 2001، مكتوم القيد)

ر. س. (مواليد 2009، مكتوم القيد) قاصر

ر. د. (مواليد 2008، سوري) قاصر

خ. ز. د. (مواليد 2009، سوري) قاصر



وقد عثرت بحوزتهم على موادَ مخدّرة.



وبالتّحقيق مع الأول والثّاني، اعترفا بتعاطي المخدّرات، بالإشتراك مع القاصرين.



وأحيلوا جميعًا مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.



ملاحظة: تطلب قوى الأمن الدّاخلي من المواطنين كافّة، ولا سيّما النّازحين منهم، عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي طارئ يشاهدونه أو يتعرّضون له.