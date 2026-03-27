بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ
أمن وقضاء
2026-03-27 | 10:39
توقيف أشخاص بجرم مخدرات… قوى الأمن: للإبلاغ عن أي طارئ
بتاريخ 24-3-2026، توافرت معلومات من داخل مركز إيواء في محلّة عين المريسة إلى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، حول قيام عددٍ من الشّبّان بتعاطي مواد مخدّرة داخل المركز.
على الفور، انتقلت دوريّة من الفصيلة المذكورة إلى المكان، حيث تمكّنت من توقيف المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:
ح. ش. (مواليد 2008، لبناني)
أ. س. (مواليد 2001، مكتوم القيد)
ر. س. (مواليد 2009، مكتوم القيد) قاصر
ر. د. (مواليد 2008، سوري) قاصر
خ. ز. د. (مواليد 2009، سوري) قاصر
وقد عثرت بحوزتهم على موادَ مخدّرة.
وبالتّحقيق مع الأول والثّاني، اعترفا بتعاطي المخدّرات، بالإشتراك مع القاصرين.
وأحيلوا جميعًا مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
ملاحظة: تطلب قوى الأمن الدّاخلي من المواطنين كافّة، ولا سيّما النّازحين منهم، عدم التّردّد بالإبلاغ عن أي طارئ يشاهدونه أو يتعرّضون له.
أمن وقضاء
2026-01-02
كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت أسفر عن توقيف شخص بجرم ترويج مخدرات وضبط بحوزته كمية منها
أمن وقضاء
2026-01-02
كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت أسفر عن توقيف شخص بجرم ترويج مخدرات وضبط بحوزته كمية منها
0
أمن وقضاء
2026-02-02
قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان في محلّة الدّورة
أمن وقضاء
2026-02-02
قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان في محلّة الدّورة
0
أمن وقضاء
2026-01-28
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
أمن وقضاء
2026-01-28
قوى الأمن: توقيف سارق درّاجة آليّة بالجرم المشهود في الكحّالة
0
أمن وقضاء
2026-01-14
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
أمن وقضاء
2026-01-14
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
0
أمن وقضاء
12:52
رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت
أمن وقضاء
12:52
رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت
0
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
0
أمن وقضاء
09:31
محافظ بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة
أمن وقضاء
09:31
محافظ بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة
0
أمن وقضاء
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
أمن وقضاء
09:06
الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية
0
آخر الأخبار
2026-02-24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحًا في١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-02-24
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحًا في١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
2026-02-22
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
أخبار دولية
2026-02-22
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
0
أمن وقضاء
05:57
سفارة بريطانيا: تمويل إنساني إضافي بقيمة مليوني جنيه استرليني للبنان
أمن وقضاء
05:57
سفارة بريطانيا: تمويل إنساني إضافي بقيمة مليوني جنيه استرليني للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
حال الطقس
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
0
أخبار لبنان
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
أخبار لبنان
14:55
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
14:34
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:23
الجيش وأمن النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
14:19
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:18
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
1
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
أخبار دولية
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
2
اقتصاد
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:26
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أمن وقضاء
10:48
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
4
منوعات
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
منوعات
07:36
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
5
خبر عاجل
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
00:45
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
6
خبر عاجل
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
خبر عاجل
16:19
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
7
خبر عاجل
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
خبر عاجل
16:33
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
8
أخبار دولية
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
أخبار دولية
08:52
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
