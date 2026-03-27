الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوم إيه يوم لاء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت

أمن وقضاء
2026-03-27 | 12:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت

أجرى رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال إيال زمير، اليوم جولة ميدانية وتقييمًا للوضع في جنوب لبنان بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين بوفق ما قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال زمير: "هذا الأسبوع استهدفنا جسورًا ومعابر وصول شمال نهر الليطاني واستُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة الرضوان ونقل وسائل قتالية جنوبًا بهدف استهداف مواطني دولة إسرائيل".

وأضاف: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة نُطلب فيها ذلك.  سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في الشمال".

وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".

ولفت الى انه "في المعركة ضد إيران، سيزيد الجيش الاسرائيلي هذا الأسبوع من وتيرة الهجمات.

ومشيرا الى أن حتى الآن ألحقنا ضررًا كبيرًا بقدرات إنتاج الصواريخ، وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها النووي، وبأهداف تابعة للنظام.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الأركان

الاسرائيلي

لبنان:

مفترق

تاريخ

ونعمل

لتغيير

الواقع

الأمني

جذريًا

طهران

بيروت

LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More