رئيس الأركان الاسرائيلي من داخل جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخ ونعمل وفق خطة لتغيير الواقع الأمني جذريًا من طهران حتى بيروت

أجرى رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال إيال زمير، اليوم جولة ميدانية وتقييمًا للوضع في جنوب لبنان بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 91 وقائد اللواء 769 إضافة إلى قادة آخرين بوفق ما قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي.



وقال زمير: "هذا الأسبوع استهدفنا جسورًا ومعابر وصول شمال نهر الليطاني واستُخدمت هذه الجسور لعبور عناصر قوة الرضوان ونقل وسائل قتالية جنوبًا بهدف استهداف مواطني دولة إسرائيل".



وأضاف: "قتالكم ضد حزب الله مهم. بفضلكم يتواصل إضعاف التنظيم. نحن نعمل على تفكيك العدو وسنواصل ضربه في كل جبهة نُطلب فيها ذلك. سنواصل العمل وسنبقى هنا بقدر ما يلزم لتحقيق ضربة كبيرة وإزالة التهديد في الشمال".



وتابع: "لدينا خطط إضافية مهمة لمواصلة الحملة. بلدات الشمال تعتمد عليكم فواصلوا العمل بشكل هجومي ومهني لإزالة التهديدات عن البلدات. أنا أثق بكم".



ولفت الى انه "في المعركة ضد إيران، سيزيد الجيش الاسرائيلي هذا الأسبوع من وتيرة الهجمات.



ومشيرا الى أن حتى الآن ألحقنا ضررًا كبيرًا بقدرات إنتاج الصواريخ، وبالبنى التحتية المتبقية من برنامجها النووي، وبأهداف تابعة للنظام.