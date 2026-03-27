أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي بدأ في هذه الاثناء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.



ووجه أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

-حارة حريك

-الغبيري

-الليلكي

-الحدث

-برج البراجنة

-تحويطة الغدير

-الشياح



وقال: "يواصل الجيش العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة".



وأضاف: "الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورًا".