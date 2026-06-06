استشهدوا جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية على طريق الخردلي - كفرتبنيت... قيادة الجيش تنعى 3 شهداء



وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:



العميد الشهيد وسام صبره



- من مواليد 19 / 8 / 1972 بيروت.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 4 / 1 / 1993، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2024.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.



النقيب الشهيد ايلي الخوري



- من مواليد 4 / 10 / 1994 كفرجرة - جزين.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 12 / 11 / 2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من 1 / 7 / 2023.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.

- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.



الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال



- من مواليد 3 / 10 / 2003 أرنون - النبطية.

- تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من 3 / 7 / 2022.

- الوضع العائلي: عازب.

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).