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استشهدوا جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية على طريق الخردلي - كفرتبنيت... قيادة الجيش تنعى 3 شهداء

أمن وقضاء
2026-06-06 | 06:49
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استشهدوا جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية على طريق الخردلي - كفرتبنيت... قيادة الجيش تنعى 3 شهداء
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استشهدوا جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية على طريق الخردلي - كفرتبنيت... قيادة الجيش تنعى 3 شهداء

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الشهيد وسام صبره والنقيب الشهيد ايلي الخوري والجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال الذين استشهدوا بتاریخ 6 / 6 / 2026 جرّاء استهدافهم بغارة إسرائيلية معادية على طريق الخردلي - كفرتبنيت (النبطية).

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

العميد الشهيد وسام صبره

- من مواليد 19 / 8 / 1972 بيروت.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 4 / 1 / 1993، وتدرج في الترقية حتى رتبة العميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2024.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ثلاثة أولاد.
   
النقيب الشهيد ايلي الخوري

- من مواليد 4 / 10 / 1994 كفرجرة - جزين.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتباراً من 12 / 11 / 2012 ، وتدرج في الترقية حتى رتبة نقيب اعتبارًا من 1 / 7 / 2023.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
- تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.    
             
الجندي الشهيد حسين عبد العلي غزال

- من مواليد 3 / 10 / 2003 أرنون - النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة مجنّد اعتبارًا من 3 / 7 / 2022.
- الوضع العائلي: عازب.
 
 
 

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