فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 08-06-2026، وفي الأشرفيّة - بالقرب من سبينيس مار متر، وأثناء وجود إحدى السيّدات في أحد المحال في المحلّة المذكورة، والمعروفة من قبل السكّان باسم "سلوى الشّاغوري" مجهولة باقي الهويّة فقدت الوعي، حيث تمّ نقلها إلى طوارئ مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية، ولا تزال.

وأفادت المديرية بأن السيّدة تبلغ من العمر حوالي 80 عامًا، وطويلة القامة، وضخمة البنية، وشعرها قصير أبيض اللون، وعيناها بنيّتان.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 328094-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.