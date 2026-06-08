أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

#عاجل ‼️إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان زقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني.
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/SJh7t32J3A
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2026
#عاجل ‼️إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان زقوق المفدي
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني.
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/SJh7t32J3A