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انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها

أمن وقضاء
2026-06-09 | 02:35
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انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
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انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور - بما فيها الحارة المسيحية - والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة.

وقال أدرعي عبر "إكس": "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش لا ينوي المساس بكم". 

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فوراً وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال الى شمال نهر الزهراني".

وتابع: "نتوجه الى المتواجدين في مدينة صور بما فيها سكان الحارة المسيحية فيها والى سكان المخيمات: ⭕️شبريحا ⭕️حمادية ⭕️جل البحر ⭕️زقوق المفدي ⭕️البص ⭕️المعشوق ⭕️برج الشمالي ⭕️نبعا ⭕️الحوش ⭕️الرشيدية ⭕️عين بعال".

ولفت الى أن وجودهم بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية يعرض حياتهم للخطر. 

وقال: "مثلما حذرنا في الايام الماضية فإنه في أعقاب قيام عناصر حزب الله بالعمل داخل الحي المسيحي في المدينة سيضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضد نشاطاتهم في الحي على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "كل مبنى يستخدمه حزب الله لاغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. لضمان سلامتكم - اخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا شمالاً إلى ما وراء نهر الزهراني. انتبهوا- اي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتكم للخطر".
 
 

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