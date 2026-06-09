الجيش: تنفيذ طلعات جوية بواسطة الطوافات

أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقوم بتواريخ 17،10،9 و 18/ 6/ 2026 اعتبارًا من الساعة 7،30 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طلعات جوية بواسطة الطوافات في قاعدة رياق الجوية ومحيطها.



