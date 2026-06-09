الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها

النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟

النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟

رد الفعل الإسرائيلي بعد اختراق عنصر من حزب الله المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان عسكرياً وأمنياً