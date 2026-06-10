"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك الوطني المهرّب نتيجة عمليات دهم نفّذها في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".



وأشارت الى أن "محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".