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الجيش: توقيف شخص في المريجة لترويجه المخدرات واثنين في العاصي ومشاريع القاع لإطلاقهما النار
أمن وقضاء
2026-06-10 | 10:23
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الجيش: توقيف شخص في المريجة لترويجه المخدرات واثنين في العاصي ومشاريع القاع لإطلاقهما النار
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) لترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية منها.
كما أوقفت المديرية في منطقتي العاصي – الهرمل ومشاريع القاع - بعلبك المواطنين (س.ج.) و(م.ح.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما ذخائر حربية.
سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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