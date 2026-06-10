الجيش: توقيف شخص في المريجة لترويجه المخدرات واثنين في العاصي ومشاريع القاع لإطلاقهما النار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) لترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية منها.



كما أوقفت المديرية في منطقتي العاصي – الهرمل ومشاريع القاع - بعلبك المواطنين (س.ج.) و(م.ح.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما ذخائر حربية.



سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".