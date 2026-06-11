الجيش الإسرائيلي: سقوط "مقذوفين" قرب قواتنا في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه رصد سقوط "مقذوفين" بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل.



وفي وقت سابق، أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيها مسبقا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه عدة تجمعات سكنية بشمال إسرائيل، وحث السكان على دخول المناطق الآمنة.