"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان للمشتركين المستفيدين في مدينة صيدا عن "انخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط الدفع من الخزان الرئيسي قطر 14 انش، والذي يقوم بتوزيع المياه في صيدا. يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين السرايا والاولي، بالاضافة الى مناطق الفيلات، حارة صيدا، القياعة والهلالية".



وتمنت على المشتركين "ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الاقصى الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن".