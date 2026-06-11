الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدتي ريحا وبوداي - بعلبك عدّة منازل ومزارع لعدد من المطلوبين بجرم تصنيع المخدرات والاتجار بها، وضبطت مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات، وآلات ومعدات تستخدم للتصنيع، بالإضافة إلى 4 فانات تستخدم كمصانع متنقلة.



وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المطلوبين.