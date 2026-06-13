الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.



وكتبت على إكس: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد حزب الله لإزالة التهديدات عن مواطني إسرائيل. وخلال الساعات الـ24 الماضية، تمت مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية تابعة للحزب، من بينها منصات إطلاق ومبانٍ استخدمها عناصر حزب الله للدفع بمخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".



وأضافت: "بالتوازي، تم القضاء على عناصر تم رصدهم في المناطق التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".