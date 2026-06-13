الجيش يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط سيارة بداخلها كمية كبيرة من المخدرات

أوقفت وحدة من الجيش في حي الشراونة - بعلبك المواطنين (ص.ز.) و(م.ع.ز.) و(م.ح.ز.) لإطلاقهم النار في الهواء بالقرب من أحد مراكز الجيش، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. كما تمكنت وحدة أخرى من ضبط سيارة في داخلها كمية كبيرة من المخدرات على طريق الزرازير – بعلبك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.