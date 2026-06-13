الجيش يوقف مواطنًا لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برقا – بعلبك منزل المواطن (ت.ن.) المطلوب لتأليفه عصابة تنشط في ترويج المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية وأوقفته، وضبطت داخل منزله كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.