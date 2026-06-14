الدفاع المدني: سحب جثامين ثلاثة شهداء ونقل ستة مصابين من موقع الاستهداف في الضاحية

نفذ عناصر الدفاع المدني اللبناني منذ وقوع الغارة التي استهدفت منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض في موقع الاستهداف.



وقد تمّ سحب جثامين ثلاثة شهداء من تحت الأنقاض، وجرى نقل ستة مصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



وأكدت المديرية استمرار جهوزيتها الكاملة لمتابعة عمليات الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.