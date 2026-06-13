تعميم صورة اثيوبية تعاني من فقدان الذاكرة واضطراب نفسي...

عمّمت المديرية العامّة صورة إحدى العاملات من الجنسية الإثيوبية التي قامت بتاريخ 12-6-2026 باجتياز أوتوستراد البترون – المسلك الغربي ذهابًا وإيابًا، والتنقّل بين السيّارات على خطّ أوتوستراد البترون – طرابلس، بشكل يدلّ على أنّها تعاني حالة من الاضطراب النفسي.



وبعد توقيفها من قبل فصيلة البترون، تبيّن أنّها تُدعى ETRAGIN WOLDY بحسب أقوالها، وهي لا تملك أوراقًا ثبوتية، ولا تعرف مخدوميها، ولا منطقة عملها.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة البترون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 742430-06 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.