جرحى خلال إشكال عائلي في الضنية

أصيب عدد من الأشخاص بجروح ورضوض طفيفة خلال إشكال عائلي وقع في محلة بيت جيدة في الضنية، قبل ان يتطور إلى عراك وتضارب بالأيدي والعصي، وتخلله إطلاق نار في الهواء ما أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلى الأثر، حضرت وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من مديرية المخابرات إلى المكان، حيث عملت على تطويق الإشكال وإعادة الهدوء.