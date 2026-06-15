الهيئة الصحية الاسلامية: الأولوية القصوى يجب ان تبقى للسلامة الشخصية لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان

دعا الدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان "الاهالي الى عدم التوجه الى قراهم الا بعد التأكد من اعلان وقف اطلاق النار وسريان مفعوله من الجهات المختصة، مشيرا الى أن الأولوية القصوى يجب ان تبقى للسلامة الشخصية ، لأنّ المخاطر لا تنتهي فورًا بانتهاء العدوان".



وأعلن عن مجموعة إرشادات من الضروري ان يلتزمها أهلنا العائدين وهي:



"- عدم التوجه ليلا الى القرى وانتظار الصباح.



- التأكّد من أمان المنطقة والطرق: عدم التسرّع في دخول القرى أو الأحياء المتضرّرة والتأكّد المسبق من سلامة الطرق المؤدية الى البلدات.



- تعبئة خزان الوقود: التأكد من تعبئة كامل خزان الوقود قبل الانطلاق لعدم وجود محطات في الاماكن التي كانت مستهدفة وامكانية حدوث زحمة سير في طريق العودة.



- الانتباه للأجسام الغريبة: عدم لمس أي جسم غير مألوف أو مشبوه، فقد يشكّل خطرًا كبيرًا، والاسراع في الإبلاغ عنه فورًا للجهات المختصة.



- الحذر من المباني المتضرّرة: المباني التي تعرّضت لانهدام جزئي قد تكون غير صالحة للسكن، ويُفضّل عدم دخولها قبل التأكّد من سلامتها.



- فحص الغاز والكهرباء: التأكّد من عدم وجود تسريبات في الغاز أو أعطال كهربائية قبل تشغيل أي جهاز.



- تنظيف المكان بحذر: استخدام وسائل الحماية كالقفازات، وتجنّب التعامل مع أي مواد مجهولة أو خطرة.



- التأكّد من سلامة مياه الشرب والخدمة: استخدام مياه آمنة ونظيفة، أو اللجوء إلى المياه المعبّأة عند الشك.



- طلب المساعدة الطبية عند الحاجة: التواصل مع الفرق الإسعافية في حال وجود إصابات أو حالات طارئة .



- مراقبة الأطفال باستمرار: منعهم من الاقتراب من الركام أو الأجسام الغريبة.



- نشر الوعي داخل الأسرة: توعية جميع أفراد العائلة حول المخاطر بطريقة واضحة ومبسّطة.



- تعزيز التضامن بين الأهالي: الدعم المعنوي والتعاون بين أفراد المجتمع يساهمان في تجاوز آثار المرحلة".