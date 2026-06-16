شركة الكهرباء تصلح الأعطال على خطوط شبكة التوتر العالي على الطريق بين بلدة السريرة ومثلث كفرحونة بعد موافقة لجنة الميكانيزم

باشرت اليوم شركة كهرباء لبنان، ممثلة بشركة مراد، وبمواكبة الجيش، وبعد موافقة لجنة الميكانيزم، بإصلاح الأعطال على خطوط شبكة التوتر العالي، على الطريق العام بين بلدة السريرة ومثلث كفرحونة، والتي تغذي البلدات السريرة القطراني شبيل داريا، بعد إنقطاع لحوالي الأسبوعين.