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عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيُعدّ انتهاكاً للإتفاق الموقت مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-06-16 | 08:00
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عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيُعدّ انتهاكاً للإتفاق الموقت مع الولايات المتحدة
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عراقجي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيُعدّ انتهاكاً للإتفاق الموقت مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات الجمعة في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك عقب السريان الرسمي للاتفاق المؤقت بين الجانبين.

وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيُعدّ انتهاكاً للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة.

وقال: "من وجهة نظرنا، فإن طرفي هذه المذكرة هما الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى".

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