الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان

جيش الدفاع هاجم منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان
🔸في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، اعترض سلاح الجو عدداً من القذائف الصاروخية التي أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. ووفقًا للسياسة… pic.twitter.com/NCCkghwcQD
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 16, 2026
جيش الدفاع هاجم منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان
🔸في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء)، اعترض سلاح الجو عدداً من القذائف الصاروخية التي أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. ووفقًا للسياسة… pic.twitter.com/NCCkghwcQD