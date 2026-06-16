الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.



وقالت عبر "إكس": "في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعترض سلاح الجو عدداً من القذائف الصاروخية التي أطلقها حزب الله نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. ووفقًا للسياسة المتبعة، لم تُفعّل الإنذارات".



وأضافت: "خلال وقت قصير، هاجم سلاح الجو ودمر منصة الإطلاق التي أُطلقت منها بعض من القذائف الصاروخية باتجاه قواتنا في جنوب لبنان. كما رصد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مركبة مشبوهة في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وأطلقت القوات نيرانًا تحذيرية، ثم نفذت غارة في المنطقة لإزالة التهديد".