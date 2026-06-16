الجيش يضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج وأسلحة وذخائر حربية في حي الشراونة – بعلبك

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش دهمت في حي الشراونة – بعلبك منزل المواطنة (ا.ع.ا.)، وضبطت كمية من المخدرات المعدة للترويج، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية، مشيرة الى أن هذه العملية تأتي ضمن إطار تشديد الجيش على مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.