شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان وخصوصًا المتن وتوصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:



ق. ح. (مواليد عام 2008، سوريّ).



وفي تاريخ 03- 06 – 2026 أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الزلقا، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات تم ضبطها.



وبتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:



/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف



/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا



/3/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين



/18/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين



/4/ مظاريف مدوّن عليها COC بداخلها مادة الكوكايين



/4/ أكياس بداخلها حبوب الكبتاغون زنتها بالكامل حوالي /62/غ



دفتر ورق لف، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وهاتفَين خلويَّين، ومبلغ مالي.



واعترف بما نُسِبَ إليه وأجري المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.