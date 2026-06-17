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شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان

أمن وقضاء
2026-06-17 | 06:16
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شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان
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شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان وخصوصًا المتن وتوصّلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:

ق. ح. (مواليد عام 2008، سوريّ).

وفي تاريخ 03- 06 – 2026 أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الزلقا، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات تم ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:

/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف

/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا

/3/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين

/18/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/4/ مظاريف مدوّن عليها COC بداخلها مادة الكوكايين

/4/ أكياس بداخلها حبوب الكبتاغون زنتها بالكامل حوالي /62/غ

دفتر ورق لف، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وهاتفَين خلويَّين، ومبلغ مالي.

واعترف بما نُسِبَ إليه وأجري المقتضى القانونيّ بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

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