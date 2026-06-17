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مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين

أمن وقضاء
2026-06-17 | 10:03
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مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين
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مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " أن الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا أنجزت أعمال صيانة العطل الطارئ الذي أصاب الشبكة الرئيسية بقطر 52 سم قبل المأخذ رقم P.S. 8-9/5 وعلى مسافة تقارب 40 متراً، ضمن الطريق الفرعية في بلدة لبعا في مشروع ري صيدا – جزين.

وأشارت إلى أنه تم إعادة التغذية بمياه الري إلى الشبكة الرئيسية للمشروع وإلى البلدات التي شملها القطع، على أن تصل المياه تدريجياً إلى جميع المشتركين خلال الساعات المقبلة وفقاً لطبيعة الشبكة ومراحل التعبئة والتشغيل.

واكدت المصلحة التزامها بتأمين أفضل الخدمات للمشتركين وتلبية احتياجاتهم من مياه الري، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حاجة المزروعات إلى الري، بما يساهم في دعم صمود المزارعين واستمرار نشاطهم الزراعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما ذكّرت مشتركيها بضرورة تسديد المتوجبات السنوية المستحقة عليهم قبل نهاية شهر حزيران الجاري، تفادياً لغرامات التأخير التي تترتب بعد استحقاق السنة المالية، وذلك لدى قسم الجباية في دائرة ري لبعا خلال أوقات الدوام الرسمي المعتمدة."

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