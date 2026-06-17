الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين
أمن وقضاء
2026-06-17 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مصلحة الليطاني: إعادة التغذية بمياه الري على مشروع ري صيدا - جزين
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان " أن الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا أنجزت أعمال صيانة العطل الطارئ الذي أصاب الشبكة الرئيسية بقطر 52 سم قبل المأخذ رقم P.S. 8-9/5 وعلى مسافة تقارب 40 متراً، ضمن الطريق الفرعية في بلدة لبعا في مشروع ري صيدا – جزين.
وأشارت إلى أنه تم إعادة التغذية بمياه الري إلى الشبكة الرئيسية للمشروع وإلى البلدات التي شملها القطع، على أن تصل المياه تدريجياً إلى جميع المشتركين خلال الساعات المقبلة وفقاً لطبيعة الشبكة ومراحل التعبئة والتشغيل.
واكدت المصلحة التزامها بتأمين أفضل الخدمات للمشتركين وتلبية احتياجاتهم من مياه الري، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حاجة المزروعات إلى الري، بما يساهم في دعم صمود المزارعين واستمرار نشاطهم الزراعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما ذكّرت مشتركيها بضرورة تسديد المتوجبات السنوية المستحقة عليهم قبل نهاية شهر حزيران الجاري، تفادياً لغرامات التأخير التي تترتب بعد استحقاق السنة المالية، وذلك لدى قسم الجباية في دائرة ري لبعا خلال أوقات الدوام الرسمي المعتمدة."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الليطاني:
إعادة
التغذية
بمياه
مشروع
شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-15
مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين
أخبار لبنان
2026-06-15
مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين
0
أخبار لبنان
2026-05-05
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
أخبار لبنان
2026-05-05
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية - ارزي
0
أخبار لبنان
2026-05-22
وزارة الزراعة ومصلحة الليطاني: لعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى الليطاني
أخبار لبنان
2026-05-22
وزارة الزراعة ومصلحة الليطاني: لعدم استخدام أي مصادر مياه ملوثة في الري أو القيام بأي تعديات على مجرى الليطاني
0
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:16
شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان
أمن وقضاء
06:16
شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في مناطق جبل لبنان
0
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
0
أمن وقضاء
12:41
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان
أمن وقضاء
12:41
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو قواتنا في جنوب لبنان
0
أمن وقضاء
12:31
الجيش يضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج وأسلحة وذخائر حربية في حي الشراونة – بعلبك
أمن وقضاء
12:31
الجيش يضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج وأسلحة وذخائر حربية في حي الشراونة – بعلبك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:26
ماكرون: قمة مجموعة السبع عقدت في ظروف معقدة وشهدت اختلافات وتباينات في وجهات النظر
آخر الأخبار
10:26
ماكرون: قمة مجموعة السبع عقدت في ظروف معقدة وشهدت اختلافات وتباينات في وجهات النظر
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-01
غارات إسرائيلية على قضاء صور: تفاصيل شريط الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-01
غارات إسرائيلية على قضاء صور: تفاصيل شريط الاعتداءات
0
آخر الأخبار
2026-02-12
ترامب: تدفق النفط من فنزويلا بدأ وستسهم مبالغ طائلة من عائداته في مساعدة الشعب الفنزويلي بشكل كبير
آخر الأخبار
2026-02-12
ترامب: تدفق النفط من فنزويلا بدأ وستسهم مبالغ طائلة من عائداته في مساعدة الشعب الفنزويلي بشكل كبير
0
آخر الأخبار
2026-04-04
عراقجي: الهجمات المتكررة بالقرب من محطة بوشهر النووية النشطة تثير قلقا بالغا من حدوث تسرب إشعاعي
آخر الأخبار
2026-04-04
عراقجي: الهجمات المتكررة بالقرب من محطة بوشهر النووية النشطة تثير قلقا بالغا من حدوث تسرب إشعاعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:11
وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)
عالم الطبخ
10:11
وصفة غنيّة بالبروتين والخضار… هكذا أعدّ الشيف حنا طويل "بولنتا باللحم والكيل" (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
0
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
2
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
3
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
4
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
5
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
6
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
7
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
أخبار لبنان
05:34
رجي يستقبل السفير السعودي الجديد
8
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
خبر عاجل
07:02
رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More