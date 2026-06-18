الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات مختصة من الجيش تواصل تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، زنة ألف باوند وألفي باوند، في بلدات: حاروف والكفور في النبطية، صريفا ومعروب في صور، وكفردونين في بنت جبيل.



وأوضحت أنه "قد جرى نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم في شأنها، وذلك في سياق جهود الجيش المتواصلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة، حفاظا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية".