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الدفاع المدني نعى العنصر محمود شعيب: استشهد مع عائلته اليوم جراء العدوان على الشرقية

أمن وقضاء
2026-06-19 | 02:33
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الدفاع المدني نعى العنصر محمود شعيب: استشهد مع عائلته اليوم جراء العدوان على الشرقية
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الدفاع المدني نعى العنصر محمود شعيب: استشهد مع عائلته اليوم جراء العدوان على الشرقية

نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر محمود جعفر شعيب، من عديد مركز الدوير العضوي – النبطية الإقليمي، الذي استشهد مع عائلته بتاريخ اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة الشرقية – قضاء النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

محمود جعفر شعيب، من مواليد ٢١ حزيران ١٩٨٩ – الغبيري (قضاء بعبدا).

* تطوع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٧.

* تم تثبيته في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣.

* تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

* حائز العديد من التنويهات والتهاني من المدير العام للدفاع المدني.

* شارك في العديد من المهمات الإنسانية والإغاثية والإنقاذية.

* شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.

* الوضع العائلي: متأهل وله ابنة واحدة.

وأكدت المديرية أن عناصرها سيبقون على العهد في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات.

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