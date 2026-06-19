الدفاع المدني نعى العنصر محمود شعيب: استشهد مع عائلته اليوم جراء العدوان على الشرقية

نعت المديرية العامة للدفاع المدني العنصر محمود جعفر شعيب، من عديد مركز الدوير العضوي – النبطية الإقليمي، الذي استشهد مع عائلته بتاريخ اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة الشرقية – قضاء النبطية.



وفي ما يلي نبذة عن حياته:



محمود جعفر شعيب، من مواليد ٢١ حزيران ١٩٨٩ – الغبيري (قضاء بعبدا).



* تطوع اختيارياً في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢-١-٢٠٠٧.



* تم تثبيته في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٣.



* تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.



* حائز العديد من التنويهات والتهاني من المدير العام للدفاع المدني.



* شارك في العديد من المهمات الإنسانية والإغاثية والإنقاذية.



* شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.



* الوضع العائلي: متأهل وله ابنة واحدة.



وأكدت المديرية أن عناصرها سيبقون على العهد في أداء رسالتهم الإنسانية مهما بلغت التضحيات.