القاضي باسيل يتخذ قرارًا بتوقيف باسم زيدان لتعذيبه قطة حتى الموت أمام قاصرات

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل اتخذ قراراً بتوقيف باسم زيدان، بعدما أقدم على تعذيب قطة حتى الموت أمام قاصرات، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقّه.أما في ما يتعلق بالقاصرات، فوضع قاضي الأحداث في جبل لبنان راني صفير يده على الملف، لاتخاذ ما يرتئيه من تدابير إصلاحية وتأهيلية.ويخضع هذا النوع من القضايا والمحاكمات لسرية تامة، نظراً لارتباطها بقصّر.